Этот новый пакет военной помощи станет уже 18-м с начала полномасштабного вторжения.

Премьер Финляндии Петтери Орпо рассказал, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Орпо сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Зеленский рассказал, что сегодняшний визит финского премьера был "содержательным и полезным". В частности, лидеры государств обсудили ситуацию на поле боя, безопасность и гуманитарное сотрудничество между странами, а также приоритетные для Украины позиции в следующих пакетах помощи от Финляндии.

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"Мы занимаемся подготовкой аналогичного по размеру к предыдущим 18-го пакета. Туда будет входить тяжелое вооружение, боеприпасы к нему и другие очень нужные материалы", - отметил Орпо.

На уточняющий вопрос по конкретике финский премьер отметил, что "стоит подождать еще два дня" и детали станут известны.

Напомним, это вторая встреча Зеленского и Орпо. До этого лидеры государств встречались в Хельсинки во время майского визита в Финляндию президента Украины.

Помощь Финляндии

Всего с начала полномасштабного вторжения Финляндия предоставила Украине военной и гуманитарной помощи на 1,7 млрд евро, из которых 1,2 млрд евро - на оборону.

Финляндия также является одной из более чем 20 стран, которые присоединились к принятой в июле странами G7 декларации о гарантиях безопасности для Украины.

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