Кабинет Министров назначил полковника Виталия Половенко заместителем министра обороны Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram. В частности, в команде Минобороны полковник Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового обеспечения.
Как отметили в оборонном ведомстве, с 2019 года Виталий Половенко – начальник отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.
Он является участником боевых действий и кандидатом военных наук.
"Приоритетные направления работы - разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; совершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте", - сказано в сообщении.
В Минобороны убеждены, что опыт Половенко поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны.
Кадровые перестановки в Минобороны
В сентябре Кабинет министров начал масштабную реорганизацию Минобороны в связи со сменой главы ведомства: на место бывшего министра Алексея Резникова выбрали Рустема Умерова. В 2022-2023 годах он занимал должность главы Фонда государственного имущества.
18 сентября Кабмин официально уволил всех заместителей Резникова кроме первого заместителя Александра Павлюка. В частности, были уволены Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов.
27 сентября правительство назначило новых заместителей министра обороны. В частности, на должности заместителей были назначены Юрий Джигир, Екатерина Черногоренко и Наталья Калмыкова.
5 октября Кабмин назначил еще трех заместителей: Ивана Гаврилюка, Дмитрия Клименкова и Станислава Гайдера.