Эту должность займет Виталий Половенко. В Минобороны рассказали, чем он будет заниматься.

Кабинет Министров назначил полковника Виталия Половенко заместителем министра обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram. В частности, в команде Минобороны полковник Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового обеспечения.

Как отметили в оборонном ведомстве, с 2019 года Виталий Половенко – начальник отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

Видео дня

Он является участником боевых действий и кандидатом военных наук.

"Приоритетные направления работы - разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; совершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте", - сказано в сообщении.

В Минобороны убеждены, что опыт Половенко поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны.

Кадровые перестановки в Минобороны

В сентябре Кабинет министров начал масштабную реорганизацию Минобороны в связи со сменой главы ведомства: на место бывшего министра Алексея Резникова выбрали Рустема Умерова. В 2022-2023 годах он занимал должность главы Фонда государственного имущества.

18 сентября Кабмин официально уволил всех заместителей Резникова кроме первого заместителя Александра Павлюка. В частности, были уволены Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов.

27 сентября правительство назначило новых заместителей министра обороны. В частности, на должности заместителей были назначены Юрий Джигир, Екатерина Черногоренко и Наталья Калмыкова.

5 октября Кабмин назначил еще трех заместителей: Ивана Гаврилюка, Дмитрия Клименкова и Станислава Гайдера.

Вас также могут заинтересовать новости: