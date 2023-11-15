Поводом для увольнения стало нарушение Кодекса законов о труде.

Бывшую народную депутатку Ирину Фарион уволили с должности профессора Львовской политехники после открытия уголовного производства против нее Службой безопасности Украины.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, поводом для увольнения Фарион стало нарушение ею ст. 41 Кодекса законов о труде ("совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы").

Также УНИАН получил копию приказа об увольнении, подписанного руководством университета.

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Скандал вокруг Фарион

Сначала широкий резонанс и волну возмущения в обществе вызвали высказывания экс-нардепки Ирины Фарион относительно украинских военных. В одном из своих интервью она рассказала, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами.

Впоследствии в своих соцсетях Фарион опубликовала сообщение с данными проукраинского студента из временно оккупированного Крыма. После этого парня задержала российская ФСБ.

Следовательно, Служба безопасности Украины открыла против Фарион уголовное производство по этим фактам сразу по четырем статьям: Нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни.

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