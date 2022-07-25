Все государственные органы работают на пределе своих возможностей, отметил спикер президента Украины.

В Офисе президента сообщили причину увольнения Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Война мобилизовала не только нашу армию, а мобилизовала всех нас. Все государственные органы. Мы сейчас все работаем, скажем так, на пределе наших возможностей. Это большая физическая, моральная, психологическая нагрузка. Но, к сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой", - сообщил Никифоров.

"Поэтому было принято решение о таких кадровых изменениях. Это исключительно из-за состояния здоровья. А что касается остального, то господин Демченко всю свою дипломатическую и профессиональную карьеру верой и правдой служил на Украине, и любые напоминания о каких-то сплетнях, слухах или каких-то беспочвенных обвинениях не уместны", - подчеркнул Никифоров.

Напомним, 25 июля Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

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