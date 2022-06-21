По словам Подоляка, РФ хочет отомстить харьковчанам.

У России нет сил, чтобы захватить Харьков, но у Москвы и нет такой цели.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram-канале, комментируя новые удары России по Харькову.

"Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов" – "Грады", "Ураганы", "Смерчи". И тотальная продажа смерти под истерический зубовный скрежет российской пропаганды, – уверен он. – За то, что поломали планы Кремля в 2014-м и феврале 2022-го. За то, что с первых дней взяли удар на себя. За то, что отказались "ломаться" сегодня и мужественно сдерживают всю эту "саранчовую рать".

По мнению Подоляка, Россия давно доказала: эта война не про стратегию и тактику, не про выгоды или потери:

"Эта война – про иррациональную месть. Про ненависть. Про зависть. Про желание убить, потому что вы – украинцы".

"Харьков стоял, стоит и будет стоять. Город-герой выстоит, отстроится и снова будет в рейтингах самых красивых и комфортных городов Украины. Да ладно, скорее, самых комфортных городов Европы. А харьковчане проживут на несколько порядков дольше, чем просуществует Российская империя. История слишком любит правду и сильных людей", – добавил он.

Ранее сообщалось, что 21 июня российские войска обстреляли Харьков, погибли четыре человека.

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