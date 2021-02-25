Переводить русскоязычного депутата согласился секретарь городского совета.

Черкасский депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Замирайло отказался во время произнесения обращения с трибуны переходить на украинский. Но в мэрии не растерялись.

Об этом сообщает местное издание Про все.

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Вышедшего к трибуне Замирайло встретили с шумом. Мужчина начал зачитывать обращение политсилы на русском, а когда его попросили перейти на украинский – отказался. Чтобы избежать столкновений, депутата окружила полиция.

Переводить русскоязычного депутата согласился секретарь городского совета Юрий Тренкин.

Депутат от ОПЗЖ таки продолжил говорить по-русски, нарушая регламент.

Языковой закон в Украине: что известно

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах, услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

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Автор: УНИАН