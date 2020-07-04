Встреча советников "нормандской четверки" на шаг приблизила проведения саммита в Берлине – ОП

Со своей стороны, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Украинская сторона подчеркнула важность выполнения договоренностей, достигнутых участниками «нормандского саммита» в декабре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по результатам встречи политических советников «нормандской четверки».

Участники встречи детально, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «Нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд насущных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в "нормандском формате" в Берлине.

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Участники встречи пришли к согласию, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств "нормандского формата". В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«Договоренности парижского саммита лидеров государств – участниц "нормандского формата" должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по "нормандским форматом", Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий», – подчеркнула украинская делегация.

«Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине», – отметил Андрей Ермак.

Со своей стороны российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что Москва во время «нормандского саммита» 3 июля будет требовать от украинской делегации представить проект изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса.

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