Успехом приватизации подобных предприятий издание называет продажу киевского завода "Большевик", проданного 27 октября за 1,429 млрд грн.

Большая приватизация, начатая командой президента Владимира Зеленского с киевского завода "Большевик" – одно из самых ожидаемых событий для бизнеса. Ряд выставленных на продажу предприятий могут быть интересны западным инвесторам, сообщает Washington Daily News.

"Президент Украины Владимир Зеленский собирается приватизировать предприятия советской эпохи, которые представляют собой неогранённые алмазы для дальновидных западных предпринимателей", - пишет Washington Daily News.

Как отмечает издание, среди приватизируемых объектов как действующие промышленные предприятия, так и убыточные неэффективные заводы, интересные инвесторам в качестве площадок для девелоперских проектов.

"Среди выставленных на аукцион есть и эффективные предприятия, например, титановые рудники. Большинство объектов, выставленных на приватизацию, выгодно расположены в центрах городов, однако уже многие годы являются убыточным пережитком советского прошлого. Около половины в настоящее время не работают", - сообщает Washington Daily News.

Успехом приватизации подобных предприятий издание называет продажу киевского завода "Большевик", проданного 27 октября за 1,429 млрд грн.

"В качестве примера возможностей, которые предвидела команда Зеленского, эксперты приводят недавний аукцион "Большой приватизации" по продаже киевского завода "Большевик" в центре Киева. "Большевик" — это устаревшее оборонное машиностроительное предприятие XIX века, расположенное на 35 гектарах (почти 87 акров) земли в непосредственной близости от центра украинской столицы. Этот аукцион привлек консорциум местных инвесторов и принес в государственную казну 50 миллионов евро. Новыми владельцами завода стали украинские предприниматели Андрей Иванов и Алексей Баранов, которые успешно развивают бизнес в Украине", - отмечает Washington Daily News.

Как отмечает издание, масштабная приватизация госсектора является возможностью для Украины привлечь западных инвесторов и раскрыть экономический потенциал страны.

Иван Миклош, бывший министр финансов Словакии и председатель Стратегической консультативной группы поддержки украинских реформ, недавно написал, что успешный опыт крупномасштабной приватизации поможет стране полностью раскрыть свой потенциал. У страны есть все компоненты: образованная рабочая сила, мощный промышленный потенциал, самые плодородные земли в Европе, богатые минеральные ресурсы и выход к морю", -иотмечает Washington Daily News.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ состоялся 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн). Победителем торгов стало ООО "Дженерал Коммерс". В консорциум покупателей вошли компания UDP под управлением Андрея Иванова и Алексей Баранов, собственник компании A Development.

Автор: Иван Бойко