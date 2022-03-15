Нововведение будет действовать на период военного положения в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на период действия военного положения ввел безвизовый режим для сотрудников международных медицинских или гуманитарных организаций.

Об этом говорится в указе президента №132/2022, размещенном на сайте главы государства.

Своим указом Зеленский в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляет ввести с 14 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, являющихся сотрудниками международных медицинских или гуманитарных организаций, фондов или программ, других организаций, которые прибывают в Украину по приглашению Кабинета министров Украины для оказания гуманитарной помощи населению, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Как сообщал УНИАН, военное положение в Украине 2022 ввели 24 февраля на 30 суток, после того, как Российская Федерация пошла на полномасштабное вторжение.

Рано утром 24 числа российские войска ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Одессу.

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