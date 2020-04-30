В "Слуге народа" рассказали, рассмотрит ли Рада назначение Саакашвили

По словам первого заместителя председателя фракции, от премьер-министра представление не поступало.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что в сегодняшней повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады нет кадровых вопросов и о назначении бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили пока речи не идет.

Читайте такжеПрезидент Грузии сделала заявленіе по назначению Саакашвили в украинский КабминКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом Согласительного совета.

На вопрос, что вроде бы для Саакашвили обсуждается какая-то другая должность, чем должность вице-премьер-министра, поскольку в "Слуге народа" нет голосов, Корниенко ответил: "Я не вижу сейчас в повестке дня кадровых вопросов сегодня и не вижу представления от премьер-министра. То есть, соответственно, о назначении его сейчас в Верховной Раде - на сегодняшний день нет такой информации".

Относительно других должностей, заметил Корниенко, - это "компетенция и ответственность тех органов, которые его приглашают: либо это Офис президента, президент Украины, или, если он может быть в Кабмине, и не назначенным, а советником, например, то это надо у них спрашивать".

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.