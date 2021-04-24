Мировое сообщество не признает Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко рассказал подробности своей скандальной поездки к Александру Лукашенко в Минск.

Об этом шла речь в эфире Свободы Савика Шустера.

Шевченко заявил, что Лукашенко заинтересовался им после того, как депутат развесил в парламенте государственный флаг Республики в ответ на демонстрацию бело-красно-белого флага, являющегося символом акций протеста в Беларуси.

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В этом разговоре "слуга" признался в любви к Лукашенко, которого мировое сообщество не признает законно избранным президентом Беларуси.

"Я действительно люблю Лукашенко как политика. Он харизматичный, он народный президент для меня. И я попросил помощника где-то срочно купить для меня государственный флаг и в противовес этому занес его в зал. Это заметил Александр Григорьевич, и в результате он просто пригласил меня на встречу", – ответил Шевченко.

Он также заявил, что занимался гуманитарными вопросами, якобы при такой коммуникации от смерти были спасены более 500 граждан Украины. Также депутат упомянул о пострадавших экономических связях с Республикой.

Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.

После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

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Автор: Яна Ставская