Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко рассказал подробности своей скандальной поездки к Александру Лукашенко в Минск.
Об этом шла речь в эфире Свободы Савика Шустера.
Шевченко заявил, что Лукашенко заинтересовался им после того, как депутат развесил в парламенте государственный флаг Республики в ответ на демонстрацию бело-красно-белого флага, являющегося символом акций протеста в Беларуси.
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В этом разговоре "слуга" признался в любви к Лукашенко, которого мировое сообщество не признает законно избранным президентом Беларуси.
"Я действительно люблю Лукашенко как политика. Он харизматичный, он народный президент для меня. И я попросил помощника где-то срочно купить для меня государственный флаг и в противовес этому занес его в зал. Это заметил Александр Григорьевич, и в результате он просто пригласил меня на встречу", – ответил Шевченко.
Он также заявил, что занимался гуманитарными вопросами, якобы при такой коммуникации от смерти были спасены более 500 граждан Украины. Также депутат упомянул о пострадавших экономических связях с Республикой.
Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко
- Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.
- При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.
- После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.
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