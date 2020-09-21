Сейчас нардепа Александра Юрченко доставят в следственный изолятор.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно меры пресечения для Юрченко.

"Удовлетворить ходатайство прокуроров частично: применить к подозреваемому Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 ноября. Взять Юрченко под стражу в зале суда. Определить Юрченко размер залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн", - сказала судья.

Также в постановлении говорится, что в случае внесения залога на Юрченко будут возложены следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины паспорта для выезда за границу.

В случае внесения залога Юрченко должен будет носить электронный браслет.

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Данное решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Сейчас у здания суда стоит микроавтобус, которым Юрченко повезут в следственный изолятор.

Прокурор Андрей Перов отказался от каких-либо комментариев журналистам после завершения судебного заседания.

Сам Юрченко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что непричастен к вымогательству взятки, и дело против него является провокацией тех людей, которые не желают, чтобы с отходами в Украине навели порядок.

В своем выступлении подозреваемый заявил, что никакого отношения к тому, о чем говорится в материалах дела, он не имеет.

"Ничего этого я не делал. Никаких средств я не брал, никого к предоставлению мне средств я не подстрекал, и никакие средства не вымогал. Это подтверждают обыски, которые были во всех местах, где только можно. Но органы досудебного расследования ничего не нашли", - сказал Юрченко.

Также он заявил, что давление на него осуществляется лоббистами, которые не хотят навести порядок на рынке отходов.

"Три созыва в Верховной Раде не принимается закон об отходах. Нет никаких правил обращения с отходами. Мы прекрасно понимаем, сколько миллионов долларов все время зарабатывают те, кто теневым способом управляет отходами. Это упаковщики, это другие группы влияния, которые не заинтересованы в нормальном законодательстве. Когда мы начали заниматься этим вопросом, все эти люди начали совершать провокации и давление, чтобы оклеветать тех, кто хочет упорядочить ситуацию с отходами", - сказал депутат.

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Коррупционный скандал в "Слуге народа"

17 сентября прокурор САП по поручению генерального прокурора сообщил о подозрении члену Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александра Юрченко в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Помощнику народного депутата Ивану Фищенко было объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки, а позже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере более 1 млн грн. За Фищенко внесли залог, он вышел из СИЗО.

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Автор: Дмитрий Хилюк