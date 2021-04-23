Генпрокурор заверила, что институт снятия неприкосновенности в Украине работает на должном уровне.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что она уже подписала пять подозрений народным депутатам.

Об этом она сообщила в эфире ток-шоу "Право на владу".

Генпрокурор заверила, что институт снятия неприкосновенности в Украине работает на должном уровне. Она напомнила, что была председателем Комитета, когда снимали неприкосновенность.

"Я прекрасно понимаю и помню, как это было. Сейчас уже я подписала пять подозрений народным депутатам. Работает ли институт снятия неприкосновенности? Да, работает. У нас одно дело против народного депутата в суде, два депутата - на 290-х, остальные - мы ждем досудебного расследования", - рассказала она.

Венедиктова уточнила, что первое подозрение, которое она подписала, было подозрение народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве.

"Второй "герой" - Петр Порошенко. Потом был народный депутат (Александр) Юрченко, после этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривень налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо", - заявила генпрокурор.

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Что этому предшествовало

С 1 января 2020 года народных депутатов формально лишили депутатского иммунитета.

Согласно закону, сведения об уголовном правонарушении народного депутата должен вносить в ЕРДР генпрокурор или лицо, исполняющее обязанности генпрокурора.

Все действия в отношении нардепа в рамках уголовного дела должны быть согласованы с генеральным прокурором.

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Автор: Олег Давыгора