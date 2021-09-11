Воссоединение с Лукашенко якобы позволит мирно разрешить конфликт на Донбассе, считает Шевченко.

Скандальный нардеп Евгений Шевченко, который уже неоднократно высказывался в поддержку политики Александра Лукашенко, сделал новое громкое заявление.

В прямом эфире Свобода Савика Шустера политик призвал украинские власти вернуть дружбу с Беларусью, чтобы якобы избежать широкомасштабной войны с Россией.

В студии в тот момент находились, в частности, украинский главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и белорусский оппозиционер Павел Латушко.

"Если мы подружимся с Беларусью снова и с Лукашенко, у нас будет там свой союзник, а Лукашенко всегда был проукраинским. И нам нужен такой союзник, как Лукашенко и Казахстан, Азербайджан. Потому что помочь мирно урегулировать конфликт с Россией могут только друзья России, а не враги", – заявил Шевченко.

Читайте также"Ты Лукашенко ж*пу лижешь": Шкиряк поругался со скандальным нардепом Шевченко (видео)Враги или оппоненты России, продолжил Шевченко, могут Украине только оказать военную помощь или воевать.

Нардеп считает, что, враждуя с Беларусью, Украина "подставляет себя под экономический кризис", потому что Минск с Москвой якобы может договориться между собой прекратить поставки газа в Украину.

"Украина сейчас могла бы стать адвокатом Беларуси в Европе, а Беларусь – адвокатом Украины с Россией", – добавил Шевченко, на что белорусский оппозиционер Латушко улыбнулся и поаплодировал.

В свою очередь, Латушко находчиво ответил на слова украинского нардепа: "Да, я хотел сказать. Если рядом с вами живет брат и убивает вашего брата, вы будете дружить с убийцей?" Белорус напомнил Шевченко, что Лукашенко убивает своих оппонентов с 90-х годов, "стреляет в людей на улицах Минска".

"Вы предлагаете дружить с кем? С человеком, который террорист? Который развязывает нацизм в Беларуси? Фактически пацифицирует народ. Вы действительно верите в сказку, что белорусы хотят видеть Лукашенко президентом? Вы были только во дворце с диктатором. Ваше место – общаться с диктатором", – обратился Латушко к депутату.

В ответ Шевченко назвал слова оппозиционера "чистой манипуляцией".

Отношения между обеими странами ухудшились после событий в Беларуси в августе 2020 года, когда Лукашенко, пренебрегая правами человека, приказал силовикам жестко разогнать протестующих.

Преследование политических оппонентов продолжается в республике и за ее пределами до сих пор.

В 2020 году международное сообщество осудило решение Лукашенко, к совместному заявлению присоединилась и Украина. ЕС ввел ограничительные меры.

В результате репрессий Беларусь вынужденно покинули тысячи граждан, столько же незаконно осуждены в тюрьмах страны.

В июле 2021 года Кабинет Министров согласовал санкции против причастных к преследованиям, убийствам и пыткам белорусов.

Автор: Яна Ставская