Политик привела точные цифры по каждому из ведомств.

В проекте госбюджета-2021 правоохранительным и антикоррупционным органам выделяется огромное финансирование, но результатов их работы украинцы не видят.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Татьяна Плачкова.

«Вполне логично, что органы, на которые из бюджета страны выделяется огромное финансирование, должны работать эффективно. Изучаю проект госбюджета-2021 и средства, которые предлагается выделить именно на деятельность, исключая другие статьи, многочисленных правоохранительных и антикоррупционных органов. Общая сумма расходов, предусмотренная на их содержание, – приблизительно 64,4 млрд грн», – сообщила народный депутат.

Политик привела точные цифры по каждому из ведомств.

«Чемпион по финансированию – Нацполиция, на нее предусмотрено более 34,9 млрд грн. Со значительным отрывом, но немалыми средствами идут СБУ – 14,7 млрд и Офис Генпрокурора, в т.ч. САП – 9,5 млрд. Дальше цифры меньше, но тоже немалые: ГБР – 2,5 млрд, НАБУ – 1,1 млрд, Бюро экономической безопасности – 1 млрд, НАЗК – около 409 млн, АРМА – 273 млн», – отметила парламентарий.

Политик также обратила внимание на то, что результатов работы правоохранителей украинцы не видят.

«Зачем я обращаю внимание на эти цифры? Да потому что мы не видим ни одного настоящего расследования громких коррупционных дел. Так обоснованы ли такие огромные бюджетные траты?!» – резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: УНИАН