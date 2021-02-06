Плачкова подчеркнула, что в большинстве смертоносных пожаров виновных не нашли.

2021 должен стать годом, когда «Большое строительство» перестанет быть имидж-проектом президента, а станет проектом большого аудита и реконструкции систем противопожарной защиты учреждений дошкольного, школьного, высшего образования, больниц, детских приютов, домов престарелых.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова.

Она отметила, что этот перечень можно продолжать, потому что Украина горит. Это реалии. И самое страшное, что в этих реалиях гибнут люди.

«Только несколько – лагерь "Виктория", отель "Токио", колледж в Одессе на Троицкой, дом престарелых в Харькове, инфекционная больница в Запорожье... Что делается для предотвращения очередных пожаров? Это серьезный вопрос к государству», – считает политик.

Татьяна Плачкова подчеркнула, что в большинстве смертоносных пожаров виновных не нашли. Где-то назначили виновным администратора, где-то – вообще никого.

«Отсутствие наказания порождает новые трагедии, и за страшные человеческие жертвы в Украине ответственности нет», - отметила она.

Политик обратила внимание, что сейчас учреждения социальной сферы передают громадам, у которых элементарно нет средств на их элементарное содержание, а о деньгах на оборудование помещений необходимыми системами и средствами противопожарной защиты речь вообще не идет. Однако ответственность за нарушение будет именно на этих нищих заведениях.

«Борьбу с пожарами нельзя возлагать на плечи громад. Это чрезмерное бремя, а риски очень большие – на кону человеческие жизни! Я призываю нашу пока еще уважаемую власть - подойдите к этому ответственно. В противном случае страна снова будет терять. Объявление траура – моральная дань, но новые жизни она не спасет», – резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: УНИАН