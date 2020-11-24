Для того чтобы достичь результатов в борьбе с коррупцией, в Украине наконец должна прекратиться пагубная практика, когда независимым антикоррупционным бюро Украины руководит признанный судом двух инстанций коррупционер Артем Сытник. Такое мнение в эфире канала News One озвучил народный депутат Украины Александр Дубинский.

"Когда гарант Конституции, которым является президент, даёт гарантии того, что на должности останется человек, назначение которого признано неконституционным КСУ (а это не подлежит обжалованию либо отмене) - это путь к хаосу. Думаю, гарантии оставить Сытника на должности директора НАБУ президент мог дать или под давлением, или из-за посылов своего окружения", – считает политик.

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"Я вижу в этом усиление позиции так называемых транснационалов. Назначение Милованова в качестве советника Офиса президента - это ещё одно доказательство такого усиления. Мы уже убедились, что эта группа работает не в интересах Украины, а работает только на то, чтобы самые лакомые кусочки украинской экономики в сфере госуправления были переориентированы на прибыльность этих национальных транскорпораций", – говорит Дубинский.

По его мнению, именно поэтому наблюдается тренд на продажу атомной энергетики, на решение дать доступ иностранным компаниям к добыче полезных ископаемых на территории Украины.

"Для меня очевидно, что продается последний оплот национального достояния.

Думаю, президенту уже сейчас нужно начинать очищать своё окружение. Ведь мы сейчас оказались в ситуации экономического и социального перелома, когда у нас есть 320-миллиардный дефицит бюджета и угроза прекращения финансирования социальных расходов. Простыми словами: это когда не хватает денег и нужно урезать те или иные социальные программы. И урезание этих программ начнётся с местных советов, что в скором времени приведет к коллапсу",– спрогнозировал нардеп и добавил, что готов к встрече с президентом, чтоб донести ему эту аргументацию.

"Думаю, что окружение президента эту информацию от него утаивает или представляет её по-другому. А возможность правильно оценить риски, которые стоят перед государством, одна из ключевых задач президента", – резюмировал Дубинский.

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Автор: УНИАН