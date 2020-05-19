Национализация "Привата": Байден в разговоре с Порошенко назвал Коломойского "занозой в заднице"

Из обнародованных записей можно понять, что Байден давил на Порошенко в вопросе национализации "Приватбанка".

В разговоре с президентом Украины Петром Порошенко в ноябре 2016 года тогдашний вице-президент США Джо Байден назвал бизнесмена Игоря Коломойского «занозой в заднице» и «проблемой для всех».

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Это следует из аудиозаписей переговоров, которые обнародовал народный депутат Андрей Деркач. На них люди с голосами Байдена и Порошенко обсуждают, в частности, проблемы национализации «Приватбанка».

Переговорщик, голос которого похож на голос Байдена, заявил, что для получения транша МВФ Киеву следует принять трудное решение – национализировать "ПриватБанк". Американец признал, что с Коломойским будет трудно и дал ему очень острую характеристику.

"Я знаю, что это сложно. Коломойский – "заноза в заднице" и проблема для всех. Но это действительно критически важно, чтобы вы справились с этим сейчас. И все будет хорошо. Я лишь хочу, чтобы вы позвонили председателю НБУ и поддержали ее. Дали ей понять, что вы с ней, когда она определит дату и пойдет вперед", - говорится в аудиозаписи.

Из обнародованных записей можно понять, что Байден давил на Порошенко в вопросе национализации "Приватбанка".

Как известно, решение о национализации «Приватбанка» государством было принято 18 декабря 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко.