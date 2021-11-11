Президенты Украины и Литвы провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию на европейско-белорусской границе.

Как сообщается на сайте президента Украины, в ходе телефонного разговора главы государств предметно обсудили сложную ситуацию, возникшую на европейско-белорусской границе.

В частности, Зеленский сообщил своему литовскому коллеге о принятых накануне решениях СНБО об усилении мер безопасности на украинско-белорусской границе.

"Мы будем адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Мы уже наращиваем мощности пограничной службы. Готовы привлечь и другие резервы", – отметил он.

Читайте также"С какого перепуга?": Данилов жестко ответил немцам о приеме беженцев Украиной (видео)В то же время президенты обменялись мнениями по актуальной эпидемической ситуации в Украине и Литве.

Они договорились, что литовская и украинская стороны будут координировать мероприятия по сохранению свободы взаимных поездок граждан и обеспечению их безопасности в условиях пандемии.

Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, определявших направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет больше препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на усиление санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границ и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

Сегодня, 11 ноября, глава МВД Денис Монастырский заявил, что границу с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

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Автор: Антонина Доломанжи