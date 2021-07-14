Претендентами на новое отличие станут люди, которые внесли вклад в становление независимой Украины и развитие национальной экономики и науки

Президент Владимир Зеленский поручил создать в Украине новую государственную награду с громким названием "Национальная легенда Украины".

Соответствующий указ глава государства подписал 14 июля.

Получить отличие граждане смогут за:

выдающийся личный вклад в становление независимой Украины, укрепление ее государственности, защиту Отечества и служение украинскому народу;

развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и активную благотворительную и общественную деятельность.

Дизайн награды выберут по результатам всеукраинского конкурса - его проведет Кабмин. Зеленский ждет, что проекты рисунков ему представят до 9 августа.

Изготовлять саму медаль и атрибуты к ней будут Госуправление делами Украины при участии Нацбанка.

Ранее в этом году Владимир Зеленский по случаю Международного женского дня присвоил государственные награды 109 выдающимся украинкам, среди которых было немало спортсменок - победительниц чемпионатов.

А в мае он наградил медалями 15 воинов-пехотинцев за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и образцовое выполнение воинского долга.

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Автор: Станислав Кожемякин