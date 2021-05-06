По словам президента, пехотинцы ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалями 15 воинов-пехотинцев за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и образцовое выполнение воинского долга.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, по случаю Дня пехоты Зеленский подписал Указ № 183/2021 "О награждении государственными наградами Украины".

"За самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 15 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медалью "За воинскую службу Украине" награждены 11 военнослужащих, еще четверо награждены медалью "Защитнику Отечества".

"Пехотинцы справедливо считаются самой многочисленной частью украинского войска. Они ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество на Донбассе. Чествуем память воинов-пехотинцев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины, и благодарим военных за героизм и весомый вклад в оборону страны", - отметил Зеленский.

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Что известно о дне пехоты

День пехоты - праздник, который отмечается в Украине 6 мая, учрежден указом президента 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начала современных военных традиций.

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Автор: Константин Гончаров