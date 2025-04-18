Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев с честью завершил свою пятилетнюю дипломатическую миссию

17 апреля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Дархана Калетаева с должности посла Казахстана в Украине.

Что известно о Калетаеве?

Как сообщает НефтеРынок, Дархан Аманович Калетаев с 2020 по 2024 год занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине. Его дипломатическая миссия пришлась на чрезвычайно сложный период, в частности, на активную фазу войны в Украине.

Несмотря на нестабильную обстановку, посольство продолжало выполнять свои основные функции - поддерживать официальные двусторонние контакты, поддерживать граждан Казахстана в Украине и оказывать существенную консульскую помощь. Особое внимание было уделено вопросам безопасности, координации гуманитарных инициатив, обеспечению функционирования дипломатического представительства в условиях военного времени.

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Под руководством Калетаева продолжилось сотрудничество между двумя странами в энергетической и топливной сферах. Как известно, Украина импортирует сжиженный газ (LPG - пропан-бутан) производства Казахстана. Эти поставки стали особенно критическими во время войны, доставляясь через страны ЕС.

Дархан Калетаев принял участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление казахстанско-украинских связей в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Калетаев остался в Киеве, несмотря на ракетные обстрелы, и с честью, согласно протоколу, завершил свою пятилетнюю дипломатическую миссию. После завершения своей миссии он передал обязанности своему преемнику Толежану Барлыбаеву по обеспечению непрерывности и стабильности дипломатического представительства Казахстана в Украине.