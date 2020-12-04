Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сыграло активную роль в политической войне на Кировоградщины с целью ослабления влияния Офиса президента Украины и партии «Слуга Народа» в регионе накануне местных выборов.

Об этом говорится в материале «Главкома" "Как партия Зеленского проиграла Кировоградщину и при чем здесь НАБУ?"

Ряд влиятельных политиков Кировоградской области, в частности, председатель Кировоградского облсовета Александр Чорноиваненко, его заместитель Юрий Гугленко, председатель ОГА в 2014-2019 годах, а ныне мэр Александрии Сергей Кузьменко, и депутат областного совета от ОПЗЖ Вадим Волканов объединили свои усилия, чтобы получить победу для своих партий на местных выборах. Об этом, в частности, свидетельствуют записи, которые обнародовал в октябре 2020 года блогер и журналист Сергей Иванов. На записях представители местных кланов обсуждают, как будут делить власть после местных выборов, и как уменьшить влияние председателя ОГА Андрея Балоня, назначенного Владимиром Зеленским в ноябре 2019 года.

"В этом разговоре голос, похожий на голос Черноиваненко, откровенно кичится, что "уже запустил по Баллоню НАБУ, садить будет, смотрит на него", - говорится в материале.

Как пишет "Главком", в НАБУ работает зять председателя Кировоградского облсовета Александра Черноиваненко Олег Борисенко, который занимает должность заместителя руководителя третьего отдела детективов первого подразделения детективов Главного подразделения детективов. В свою очередь Олег Борисенко, по данным СМИ является кумом директора НАБУ Артема Сытника.

"Оказывается, что некоторые региональные кланы могут даже иметь свои "квоты" в НАБУ из-за связанных кумовскими отношениями с Сытником детективов, занявших ключевые должности в Бюро", - сообщает автор.

"Результатом вероятного заговора местного политикума и НАБУ стало не только отстранение Андрея Балоня от должности главы Кировоградщины, но и поражение партии президента на местных выборах в области», - пишет «Главком».

Как пример хаоса и неуправляемости на прошлых выборах на Кировоградщине журналисты приводят скандальную победу Виктора Лозинского на выборах главы Подвысоцкой ОТГ, в состав которой сейчас принадлежит и Голованевский район, в котором в 2009 году произошло известное на всю Украину за убийство экс-депутата Верховной Рады. Главным конкурентом Лозинского был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе. Он неоднократно заявлял об угрозах от Лозинского.

«Журналисты из проекта «Стоп коррупция» проанализировали результаты местных выборов в областной совет Кировоградской области. Местные кланы, которые работали на выборах против Зеленского и партии «Слуга народа», смогли «протащить» в облсовет минимум 35 человек – по спискам партии «Батькивщина», ОПЗЖ и «Европейской солидарности». А это - гарантированное большинство", - констатирует автор материала.

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Автор: УНИАН