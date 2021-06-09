Первое заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком посетил Владимир Зеленский.

Недавно в Хмельницкой области состоялось первое заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, который посетил Президент Украины. Владимира Зеленского встретил глава областной государственной администрации Сергей Гамалий с депутатами и руководителями областных силовых структур.

Президент отметил важную роль Конгресса в процессе взаимодействия местных общин с центральными органами власти. Эта мера нацелена на быстрое решение проблем регионов. Для Украины это первый этап внедрения реформы местного самоуправления. Зеленский утверждает, что Конгресс позволит найти взаимопонимание между органами власти, однако впереди масштабная работа, которая включает внесение изменений в Конституцию, законы Украины об административно-территориальном устройстве. Глава государства отметил, что следит за тем, как объекты коммунальной собственности передаются общинам, и обращает внимание на финансовую состоятельность территориальных общин.

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Гамалий поддерживает президента и правительство в инициативе создать законопроекты по оптимизации местных бюджетов в части платы за землю, налога на доходы физических лиц и недвижимое имущество. Гамалий считает положительным для регионов увеличение доли по налогу, который будет оставаться на местах, тем более если размер налогов увеличивать не будут.

Глава ОГА также разделяет мнение руководителя Офиса Президента о том, что Конгресс является действенным инструментом для решения проблем в деятельности местного самоуправления. Ведь именно Конгресс привлекает к решению многих проблем представителей власти на всех уровнях. Основной вопрос, который необходимо решить – обеспечение финансовых ресурсов на местах. Необходимо усовершенствовать механизм распределения бюджетных трансферов из государственного бюджета. По словам руководителя Офиса Президента, предлагается повысить нормативы зачисления НДФЛ в бюджеты городских, сельских и поселковых территориальных общин и увеличить полномочия местных органов власти по надзору и контролю за уплатой местных налогов.

Сергей Гамалий положительно настроен на дальнейшее сотрудничество руководителей областей с руководством государства, поскольку отныне офис Конгресса будет работать на постоянной основе при Офисе Президента. С сегодняшнего дня каждый глава общины может обращаться в офис Конгресса со своими вопросами как в телефонном режиме, так и на месте в Киеве. При необходимости к решению сложных вопросов будет привлекаться Кабмин и Верховная Рада.

Правительство подготовило ряд законопроектов для увеличения объема Государственного фонда регионального развития и занимается принятием проектов законов для развития индустриальных парков и установление договоренностей с инвесторами. Из Фонда регионального развития в этом году финансируется четыре индустриальных парка. Гамалий считает это положительным сдвигом для развития экономики, поскольку индустриальные парки создадут новые места в Хмельницкой и других областях, а также увеличат поступления в местные бюджеты.

Во время заседания поднималась еще одна важная тема – подготовка регионов к следующему отопительному сезону. Глава Хмельницкой ОГА вполне уверен в готовности области к отопительному сезону и разделяет мнение Президента относительно предложения списать долги предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины» и установления цены газа на уровне рыночной, что утверждено в украинском законодательстве.

Участниками заседания с участием Президента Украины и главы Хмельницкой облгосадминистрации поднят вопрос передачи профессионально-технических училищ в коммунальную собственность, рассмотрена необходимость улучшения системы перечня специальностей ПТУ, которые будут учитывать потребности рынка. Также рассмотрен ряд организационных вопросов, в частности избран председатель Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, заместителей и состав счетной комиссии.

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Автор: Иван Бойко