Посол США Бриджит Бринк отметила, что в интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе.

Посол США Бриджит Бринк заявила, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и помогут одержать победу в войне с РФ.

Об этом она заявила в интервью "Голосу Америки".

"Украина не потерпит поражения, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности. Это действительно важно и для Америки, потому что, как сказал президент Байден, то, что произошло, является возмутительным с моральной точки зрения, это неспровоцированное, неоправданное нападение на суверенную страну", - сказала посол.

Она добавила, что в интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе – это жизненно важно. "Так что последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу", - заявила она.

"Мы не должны позволять, чтобы государственные границы менялись силой", - выразила уверенность посол.

Относительно вероятных переговоров Украины и РФ, Бринк отметила, что выбор времени и содержания переговоров будет на усмотрение только украинцев.

Кроме этого посол сказала, что США заинтересованы принять участие в восстановлении Украины. По ее словам, в июле в Лугано (Швейцария) состоится конференция, на которой будет обсуждаться этот вопрос. "Я верю, что мое правительство захочет поддержать Украину всеми возможными способами. Я думаю, мы также предложим, чтобы Украина взяла на себя ведущую роль в определении того, как именно лучше всего провести реконструкцию", - сказала посол.

Как сообщал УНИАН, 9 июня посол США в Украине Бриджет Бринк заявила, что США предоставили Украине прямую помощь в размере миллиарда долларов на поддержку экономики.

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