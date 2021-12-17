Она отметила, что эта тема ей близка и назвала ее "замечательной".

Бывшая "прокурор" аннексированного Крыма, экс-депутат Госдумы и новоназначенный посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что защитила магистерскую диссертацию Дипломатической академии МИД России.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеПоклонская заявила, что будет приучать жителей Кабо-Верде к украинскому борщуДля своей диссертации Поклонская выбрала тему "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". Она отметила, что эта тема ей близка и назвала ее "замечательной".

"Я счастлива. Тема у меня замечательная. Моя тема! Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе. Поэтому, поздравляйте меня", - сказала Поклонская.

Наталья Поклонская - справка УНИАН

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

6 декабря Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого "прокурора" оккупированного Крыма и новоназначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

13 октября Путин осуществил мечту" экс-"прокурора" Крыма Поклонской и отправил ее в Африку.

Как сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ, президент России Владимир Путин назначил Поклонскую Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде.

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Автор: Марта Гичко