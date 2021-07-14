Ранее Кива со скандалом защитил диссертацию на соискание степени кандидата наук по государственному управлению.

Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский, который может возглавить Министерство внутренних дел вместо Авакова, ранее хвалил кандидатскую диссертацию одиозного нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом свидетельствует справка о практическом применении результатов диссертации Киви, подписана Монастырским как председателем Комитета по вопросам правоохранительной деятельности 25 января текущего года.

"Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования, изложенные Кивой И.В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", – говорится в тексте документа.

В Комитете отметили "разработку и четкое описание особенностей структурного построения механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности в современной Украине".

Как известно, сегодня Рада может проголосовать за отставку Арсена Авакова а уже завтра - за назначение Монастырского новым главой МВД.

Кива защитил диссертацию: что известно

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению. На защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право. Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовали.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Юрий Годован