Президент еще в начале войны не случайно говорил о возможных "точечных изменениях" в правительстве, отметил народный избранник.

Полный состав правительства Украины, согласно законодательству, не может быть приостановлен и изменен во время действия военного положения.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода", комментируя возможные ротации в правительстве, в частности, и отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Есть закон о правовом режиме военного положения, статья 10 которого четко запрещает прекращение полномочий, в том числе Кабинета министров Украины во время правового режима военного положения. Я в настоящее время не вижу юридических возможностей для прекращения полномочий Кабинета министров Украины. А прекращение полномочий премьера является автоматически следствием прекращения полномочий всего состава Кабинета министров", - заявил он.

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Вениславский отметил, что не случайно президент Владимир Зеленский еще в начале войны говорил о возможных "точечных изменениях". Отставка того или иного министра по представлению премьер-министра может быть рассмотрена.

"Потому что, когда в Кабинете министров кто-то пишет заявление об отставке, мы такое заявление рассматриваем. И если премьер-министр вносит представление - мы его рассматриваем. Но полный состав Кабинета министров Украины по закону изменен, прекращен быть не может", - пояснил нардеп.

В последние дни в сетях обсуждается информация о возможном увольнении главы правительства Дениса Шмыгаля.

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3 июля "Украинская правда", со ссылкой на собеседников из окружения президента Владимира Зеленского, распространила информацию, что глава государства "устал" от премьер-министра и, вероятно, планирует уволить его.

Источники говорят, что потенциальным кандидатом на смену Шмыгалю является министр экономики Юлия Свириденко, которая занимает должность первого вице-премьера. Также якобы рассматривается кандидатура бывшего министра развития громад (Минрегиона) Алексея Чернышова, который сейчас руководит "Нафтогазом".

В общем Шмыгаль руководит украинским правительством уже более 4 лет и является рекордсменом по этому показателю среди всех украинских премьеров с начала независимости.

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