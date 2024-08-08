Множественное гражданство не допускается в случае оформления приобретения гражданства Украины в отношении лица, находящегося в гражданстве РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект относительно множественного гражданства. Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины (№11469).

В законопроекте, в частности говорится о том, в каких случаях допускается множественность гражданства (подданства).

Так, это одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или государств; приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами; автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем.

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Также это автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства.

Кроме того, в перечне таких случаев, в частности и приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке иностранцами, которые являются гражданами государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Речь идет также и о случае приобретения гражданином Украины гражданства государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественность гражданства не допускается в случаях оформления приобретения гражданства Украины или принятия в гражданство Украины, или восстановления в гражданстве Украины в отношении лица, находящегося в гражданстве государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности голосовало против Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Среди прочего, законопроектом, в частности определяется, что упрощенный порядок приобретения гражданства Украины иностранцами, которые являются гражданами государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, заключается в представлении такими лицами при приобретении гражданства Украины декларации о признании себя гражданином Украины.

Также, как отмечается в пояснительной записке, законопроект имеет целью упрощение порядка приобретения гражданства Украины и совершенствование регулирования правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или являются одним из супругов такого лица, или являются ребенком такого лица.

Продление военного положения и мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Как известно, Верховная Рада Украины 23 июля проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 9 ноября 2024 года. Парламентом также было продлено на 90 дней всеобщую мобилизацию.

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