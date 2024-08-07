Глава государства убежден, что справедливый мир можно приблизить благодаря справедливой силе.

Чем большим будет давление на Российскую Федерацию, которая осуществляет захватническую войну против Украины, тем ближе будет мир. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам.

Сначала глава государства выразил благодарность всем украинским воинам, каждому боевому подразделению за храбрость.

"Действительно сильным, всем, кто действительно служит Украине. Это касается и линии фронта - Покровское направление, Торецкое, Лиманское, Харьковщина. И везде, где продолжается наша защита от наступательных операций оккупанта. Важно и в дальнейшем уничтожать врага - именно так метко, как наши воины умеют, и именно так стойко, как это помогает всей обороне нашей страны, и именно так эффективно, как дает результат. И чем больше давления будет на Россию - на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу. Я благодарю всех, кто это обеспечивает", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

Также президент сообщил, что сегодня говорил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским относительно украинских действий и шагов.

"Детали - позже. Провел совещание и с министром обороны Умеровым по нашей ракетной программе - практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее", - добавил Зеленский.

Война РФ против Украины - последние новости

Украина впервые задействовала регулярную армию в операции на территории РФ. Как пишет американское издание The New York Times, наземная операция украинских сил через границу в Курской области России стала не только крупнейшей подобной за все время войны, но и первой, в которой были задействованы регулярные части ВСУ, а не только добровольцы-россияне вроде отрядов "РДК".

Аналитик из OSINT Паси Паройнен высказал мнение, что границу, скорее всего, пересекли несколько сотен украинских военных при поддержке бронетехники.

Военные аналитики утверждают, что атака могла быть попыткой отвлечь российские подразделения от линии фронта в Украине, таким образом уменьшив давление на украинские войска, которые пытаются сдержать наступление России. Но они добавили, что российская армия имеет достаточные резервы в этом районе, тогда как сама операция рискует еще больше растянуть украинские войска, которые и так уступают врагу численностью.

Вас также могут заинтересовать новости: