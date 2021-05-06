Президент РФ Владимир Путин, несмотря на заявления об отводе войск от границы с Украиной, не отказывается от агрессивных планов в отношении нее.
Такое мнение высказал известный американский политтехнолог-республиканец Дэйн Уотерс, пишет "Апостроф".
Он спрогнозировал, что РФ не будет идти на снижение эскалации на Донбассе.
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"Но сегодня меня гораздо больше беспокоит то, что происходит в Черном море - россияне его перекрыли. Мне кажется, что это такой многоуровневый подход: они применяют психологическое оружие, надеясь, что ошибки украинского правительства дадут им оправдания для нападения; экономически они наносят ущерб Украине, ограничивая доступ к портам, свободную торговлю, и конечно, есть "оппозиционные" партии в Украине, которые создают политический хаос и дестабилизируют ситуацию", - отметил Уотерс.
Путин, по его словам, вмешивается во внутренние дела многих стран, в том числе Украины, Йемена, Сирии, чтобы показать, что он способен решать конфликты, даже если сам же их и создает, и устроить торг.
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