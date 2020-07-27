Митингующие под ОП пошли к дому, где раньше жил Зеленский: хотят говорить с соседями

Затем активисты хотят отправиться под здание Верховной Рады и на Майдан.

Акция протеста под Офисом президента завершилась. Ее участники отправились к дому в Мариинском парке, где раньше жил Владимир Зеленский.

Читайте такжеПод Офисом президента протестовали против нового перемирия на Донбассе

Об этом сообщает «Страна». Отмечается, что акция под ОП завершилась пением украинского гимна и зажжением файеров. Однако активисты не хотели расходиться по домам.

Протестующие сформировали колонны, чтобы идти в Мариинский парк. Они намерены предъявить свои требования бывшим соседям президента, чтобы они "ему передали все". Потом активисты хотят отправиться под здание Верховной Рады и на Майдан.

Напомним, накануне вечером партия Порошенко "Европейская солидарность" анонсировала акцию протеста на Банковой, на вечер 27 июля. Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявляемого с понедельника перемирия на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня во исполнение договоренностей Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе от 22 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram