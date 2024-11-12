По словам эксперта, Трамп хочет доказать американцам и всему остальному миру, что он может выполнять свои обещания.

Мирный договор о прекращении войны между Украиной и РФ нового президента США Дональда Трампа может быть достигнут путем давления на Киев. Об этом заявил бывший специальный советник по российским и евразийским делам при главнокомандующем сухопутными войсками США в Европе Марк Войгер, пишет Sky News.

По его словам, Трамп хочет доказать американцам и всему остальному миру, что он может выполнять свои обещания. Поэтому республиканец может начать давить на Украину, чтобы она пошла на уступки для прекращения огня.

"По моему мнению, он будет готов оказать давление на Украину, чтобы добиться мира - не ради справедливости, не ради восстановления суверенитета Украины и наказания российской агрессии, а скорее ради самого мира, чтобы он мог выполнить то, что обещал своей аудитории", - сказал Войгер.

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Трамп может попытаться склонить Украину к переговорам, пригрозив перестать предоставлять военную помощь, отметил эксперт в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что у республиканца пока нет никаких рычагов влияния на главу РФ Владимира Путина.

Войгер подчеркнул, что, вероятнее всего, вступление Трампа в должность президента США негативно скажется на судьбе Украины:

"Он будет более склонен работать с автократами. У него есть автократические инстинкты как личная черта. Он изоляционист... Такое поведение повредит НАТО, трансатлантической солидарности и в конечном итоге поставит под угрозу основы международного порядка, каким мы его знаем".

Трамп и его план завершения войны в Украине - что известно

Республиканец Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднокрано заявлял о том, что способен завершить войну в Украине всего за сутки. Тем не менее он так и не объяснил, в чем заключается его план.

Ранее УНИАН писал, что президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Трампом заявил, что республиканец способен быстро добиться мира в Украине. Он призвал лидеров других европейских стран воспринимать нового лидера США серьезнее.

Кроме того, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев объяснил детали плана Трампа о завершении войны. По его словам, заморозка фронта будет выгодна США.

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