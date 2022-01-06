Сегодня министры провели телефонный разговор.

Сегодня, 6 января, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время телефонного разговора обсудили ситуацию возле границ Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби.

"6 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III беседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков у границ Украины", – сказано в сообщении.

Российские войска на границе с Украиной: что известно

Напомним, в конце октября издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, сообщило, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеСекретарь СНБО назвал главную цель Путина в отношении УкраиныПозднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтвердили сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысяч военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Тем временем Москва все обвинения в подготовке нападения на Украину отрицает, указывая на активизацию сил НАТО у российских границ.

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