Пожарных оккупанты не пускают на территорию станции.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал министра энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренголм не допустить ядерной катастрофы из-за обстрела российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Об этом Галущенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что провел телефонный срочный разговор с министром энергетики США госпожой Дженнифер Гренголм. Сообщил, что российские войска обстреливают ЗАЭС с воздуха и танков. На станции пожар и это может быть величайшей катастрофой за все время существования человечества! Пожарных оккупанты не пускают на территорию станции. Я обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной", - написал Галущенко.