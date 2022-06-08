Сальдо попал в санкционный список Евросоюза из-за сотрудничества с Россией, а из-за доли в отечественной компании его заметило и Министерство финансов Чехии.

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо, имеющий долю в чешской компании, попал в поле зрения Министерства финансов Чехии, после того, как был назначен оккупационными силами "председателем Херсонской военно-гражданской администрации".

Об этом сообщает чешское издание Deník N.

"В первой половине 2015 года Сальдо стал совладельцем чешской компании Agriatis, которая базируется в Невекловице... Основным ее владельцем является украинец Владимир Ерохинский, длительно проживающий в Чехии. Как заявил изданию предприниматель, сейчас у него нет с Сальдо ничего общего, хотя в торговом реестре "главе" Херсона все еще принадлежит 15% фирмы", – отмечает Deník N.

"Мы над этим работаем", – сказали в чешском Минфине.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под санкции попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

Санкционный список шестого пакета:

В список шестого санкционного пакета Евросоюза против России попали коллаборанты российских оккупантов в Украине:

Владимир Сальдо, назначенный оккупантами "глава Херсонской области". Бывший мэр Херсона (2002-2012 гг.) и экс-нардеп от "Партии регионов" (2012-2014 гг.) в марте 2022 года вышел на митинг в поддержку российской агрессии против Украины, а затем принял участие в создании так называемого "Комитета спасения мира и порядка".

Кирилл Стремоусов. Сейчас он является "заместителем" Сальдо, а также главой "Комитета спасения мира и порядка" - органа сотрудничества с российской оккупацией в Херсонской области.

Татьяна Кузьмич - бывшая заместитель мэра Херсона и президент общественной организации "Русская национальная община "Русич". Она участвовала в создании "Комитета спасения за мир и порядок".

Сергей Черевко - бывший заместитель мэра Херсона. Он участвовал в создании "Комитета спасения за мир и порядок" и является его членом.

Галина Данильченко, так называемая "и.о. мэра Мелитополя". Российские оккупанты назначили ее руководить городом после похищения законно избранного мэра 4 марта. "Кроме того, она сделала несколько заявлений в поддержку присутствия России в ее городе и призвала население не оказывать сопротивления оккупантам", - говорится в документе.

Отмечается, что все эти предатели поддерживали и пропагандировали политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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