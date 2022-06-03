Все предатели поддерживали и пропагандировали политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В список шестого санкционного пакета Евросоюза против России попали коллаборанты российских оккупантов в Украине.

В Официальном журнале ЕС размещены подробности документа и указано, против кого ввели индивидуальные санкции.

Кроме российских военных, политиков и членов их семей, под санкциями ЕС оказались пять ставленников россиян на оккупированных украинских территориях:

📌 Владимир Сальдо, назначенный оккупантами "глава Херсонской области". Бывший мэр Херсона (2002-2012 гг.) и экс-нардеп от "Партии регионов" (2012-2014 гг.) в марте 2022 года вышел на митинг в поддержку российской агрессии против Украины, а затем принял участие в создании так называемого "Комитета спасения мира и порядка".

📌 Кирилл Стремоусов. Сейчас он является "заместителем" Сальдо, а также главой "Комитета спасения мира и порядка" - органа сотрудничества с российской оккупацией в Херсонской области.

📌 Татьяна Кузьмич - бывшая заместитель мэра Херсона и президент общественной организации "Русская национальная община "Русич". Она участвовала в создании "Комитета спасения за мир и порядок".

📌 Сергей Черевко - бывший заместитель мэра Херсона. Он участвовал в создании "Комитета спасения за мир и порядок" и является его членом.

📌 Галина Данильченко, так называемая "и.о. мэра Мелитополя". Российские оккупанты назначили ее руководить городом после похищения законно избранного мэра 4 марта. "Кроме того, она сделала несколько заявлений в поддержку присутствия России в ее городе и призвала население не оказывать сопротивления оккупантам", - говорится в документе.

Отмечается, что все эти предатели поддерживали и пропагандировали политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под санкции попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

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