Белорусское МИД ранее сообщило, что вызвало украинского посла Игоря Кизима и вручило ему ноту, «в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрерывной серией антибелорусских акций» возле посольства Беларуси в Украине.

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста и считает реакцию белорусской стороны «излишне эмоциональной и в целом безосновательной».

Об этом сообщил Радио Свобода представитель МИД Олег Николенко.

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"Украина - европейское демократическое государство, свобода слова и свобода собраний для которого имеет фундаментальное значение. Мы считаем, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают должных мер, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протеста, гарантировать безопасность, как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников», – заявил спикер.

В МИД отмечают, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

"И мы особенно ожидаем, что белорусская сторона также с надлежащей ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных уходов дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении украинско-белорусской границы. Также вспоминаем, что в период Революции Достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранного украинским народом европейского курса», – заявили в МИД.

Ранее сегодня белорусское Министерство иностранных дел сообщило, что вызвало украинского посла Игоря Кизима и вручило ему ноту, "в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрерывной серией антибелорусских акций" у посольства Беларуси в Украине и потребовала "гарантировать на должном уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".

В Киеве регулярно проходят акции в поддержку протестов в Беларуси, которые продолжаются с августа и основным требованием которых является отставка Александра Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: УНИАН