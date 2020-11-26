Отношения стран ухудшились после официального заявления Киева о поддержке протестного движения в городах Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима для вручения ноты протеста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства.

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Беларусь "выразила решительный протест в связи с серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларуси в Украине и требует обеспечить на должном уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции".

"Послу высказана крайняя обеспокоенность бездействием компетентных органов Украины относительно прекращения провокаций и отсутствием необходимых мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны", – говорится в сообщении.

Протестующих в Киеве назвали "радикальным элементом", который создает угрозу для функционирования посольства, а также безопасности сотрудников дипмиссии.

Кроме того, министерство потребовало "справедливого наказания" для участников акций протеста за совершенные акты вандализма под посольствами в Киеве и Львове.

Отношения стран ухудшились после официального заявления Украины о поддержке протестного движения в городах Республики. С тех пор Киев занял позицию европейских стран по осуждению насилия со стороны режима Лукашенко и поддержал санкции против 40 граждан, причастных к убийствам и разгону демонстрантов.

Но Киев пока не спешит поддерживать оппозицию Беларуси, которая, по мнению МИД, придерживается пророссийских взглядов, поскольку представители этого крыла не признают оккупацию Крыма и агрессию России против Украины на Донбассе.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Яна Ставская