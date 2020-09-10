Канцлер Германии и президент Украины выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран «нормандского формата» принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров «нормандской четверки».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку ее страны и Франции в решении вопроса войны на Донбассе.

Об этом Меркель заявила во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Зеленский проинформировал канцлера Германии о ситуации по безопасности на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленных на достижение мира в регионе.

«Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев», - сказал Зеленский.

Со своей стороны Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня.

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Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран «нормандского формата» принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров «нормандской четверки».

Также собеседники отметили близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Беларуси. Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС по поводу президентских выборов в Беларуси.

Ситуация вблизи Шумов на Донбассе и угрозы боевиков

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвав якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Впрочем, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики так называемой "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе села Шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В ОП сообщили, что согласованного "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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Автор: Тамара Отовская