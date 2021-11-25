Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа.

Завтра состоится пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины".

Как сообщает Офис президента пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа.

"В эту пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 СМИ.

Читайте такжеУмер бывший мэр Киева Александр Омельченко"Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены самые разные актуальные и общественно важные темы, в том числе проведения реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижения мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавирус и тому подобное", - сообщили в ОП.

Как ранее сообщал УНИАН, по случаю 100 дней пребывания в должности президента 10 октября 2019 года Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон. Глава государства отвечал на вопросы журналистов на протяжении всего дня.

22 апреля 2020 года Офис президента презентовал фильм "Год президента Зеленского". Тогда же в ОПУ пообещали провести пресс-конференцию с главой государства по итогам года пребывания на посту.

20 мая 2020 года по случаю годовщины инаугурации Зеленский провел большую пресс-конференцию на свежем воздухе.

20 мая по случаю второй годовщины инаугурации президент провел еще одну большую пресс-конференцию. В этот раз он собрал журналистов на государственном предприятии "Антонов".

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Автор: Антонина Доломанжи