Партия "За майбутнє" призвала Службу безопасности Украины расследовать факты давления на Валерия Баранова.

Мэр Бердянска Валерий Баранов был вынужден сложить полномочия из-за давления пророссийских сил, в частности, депутатов "Оппозиционной платформы – за життя" в горсовете. Об этом говорится в официальной заявлении партии "За майбутнє".

Читайте такжеСБУ не пустила в Украину самолет подсанкционного Тараса Козака - СМИ"На фоне скопления российских войск на границе с Украиной прокремлевские силы начали беспрецедентное давление на украинских патриотов в органах местной власти в общинах, которые находятся рядом с линией разграничения. В частности, в прифронтовом Бердянске они с помощью местных князьков и депутатов от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" заставили уйти в отставку городского голову Валерия Баранова, за которого на местных выборах 2020 года проголосовали 51,42% жителей", — говорится в заявлении.

Партия "За майбутнє" призвала Службу безопасности Украины расследовать факты давления на Валерия Баранова, а Центральную избирательную комиссию — назначить перевыборы Бердянского городского головы и депутатов горсовета.

Напомним, мэр Бердянска Валерий Баранов заявил о своей отставке из-за агрессии и деструктивной работы депутатов горсовета.

Автор: Григорий Бондарь