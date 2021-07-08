Сергей Никифоров уже сопровождал Зеленского с визитом в Литву, который состоялся шестого июля.

Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента и уже побывал в первой зарубежной поездке с Владимиром Зеленским в Литве.

Об этом НВ рассказал медиаконсультант Офиса президента Михаил Подоляк.

Сотрудник ОП добавил, что Никифоров уже работает на должности и сопровождал главу государства с визитом в Литву, который состоялся шестого июля.

«Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его своим указом», - пояснил Подоляк.

Читайте такжеСергей Никифоров станет спикером Зеленского – что о нем известно

Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря Зеленского

Бывший спикер Зеленского Юлия Мендель покинула должность в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко