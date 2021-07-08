Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента и уже побывал в первой зарубежной поездке с Владимиром Зеленским в Литве.
Об этом НВ рассказал медиаконсультант Офиса президента Михаил Подоляк.
Сотрудник ОП добавил, что Никифоров уже работает на должности и сопровождал главу государства с визитом в Литву, который состоялся шестого июля.
«Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его своим указом», - пояснил Подоляк.
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Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря Зеленского
Бывший спикер Зеленского Юлия Мендель покинула должность в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям.
Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.
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