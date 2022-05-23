Переговорный процесс по обмену кума Путина активно продолжается, поэтому нардеп решил заговорить о роли пятого президента в угольных и топливных схемах.

Подозреваемый в государственной измене и содействии терроризму кум Путина Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко по "угольному" и "трубопроводному" делах на фоне активных переговоров о его обмене на защитников "Азовстали".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

По его словам, Медведчук подтвердил все то, что следствие выяснило из его пленок. Андрусив прогнозирует, что адвокаты Порошенко и его соратники обвинят власть в выяснении внутренних конфликтов на фоне войны.

"Уже совсем скоро мы услышим от команды Порошенко, что власть вместо войны занимается выяснением внутренних конфликтов. Что Медведчука заставили все это сказать, чтобы очернить светлую репутацию Петра Алексеевича. Но это не имеет ничего общего с реальностью", - заметил Андрусив.

Советник главы МВД объяснил, почему на самом деле Медведчук заговорил и детализировал роль Порошенко в схемах.

"На самом деле, сейчас ведутся активные переговоры об обмене Медведчука на наших героев Азовстали. Поэтому он решил внести ясность в эту позорную историю о том, как Порошенко зарабатывал на войне. Что с ним будет в РФ — мы не знаем, поэтому чем больше он скажет сейчас, тем лучше", - добавил Андрусив.

Задержание Медведчука

В апреле СБУ задержала Медведчука после побега из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Одно из дел касается организации незаконных схем поставки угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийских террористов в целом было профинансировано на сумму более 200 млн гривен.

Другая – незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью более 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернула трубопровод в государственную собственность.

Вас также могут заинтересовать новости: