Политик сдал свои паспорта согласно решению суда.

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. "Подозреваемый народный депутат сдал на хранение в орган досудебного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта", - сообщили в Офисе.

Отмечается, что Медведчук сдал паспорта согласно решению суда. В какой именно орган он сдал свои паспорта, в Офисе не уточнили, но это либо Служба безопасности, либо Государственное бюро расследований, передает vesti.ua.

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Дело против Медведчука и Козака: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» («Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по ст. 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. «Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, – мы охотно это сделаем», – отметил он.

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Автор: Ирина Погорелая