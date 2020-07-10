Кремль отреагировал на слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука

Зеленский вчера во время рабочей поездки на Волынь выразил уверенность в том, что Медведчука финансирует РФ.

В Кремле заявили, что у президента Украины Владимира Зеленского "ошибочная информация" в части финансирования Россией главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведчука.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российская Федерация не финансирует Медведчука", - сказал Песков.

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"По всей видимости, у президента (Украины) имеется ошибочная информация", - подчеркнул он.

Как известно, Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область 9 июля выразил уверенность в том, что Медведчук финансируется Россией.

Президент сказал члену "Нацкорпуса: "Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения".

Ранее 31 августа президент Владимир Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины" заявил о наличии информации об объемах и источниках финансирования партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и телеканалов, связанных с ее представителями, и это станет «очень громким историей».

«Партия Медведчука, там есть еще большой вопрос, это его партия, или там временное объединение и кто они такие. Есть большой вопрос, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша (наличности - УНИАН), откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», - заявил Зеленский.

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