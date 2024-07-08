Безуглая использовала удар по "Охматдету" как повод, чтобы раскритиковать работу Воздушных сил.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметилась очередным критическим заявлением в сторону Воздушных сил после удара России по больнице "Охматдет" в Киеве. В частности, она намекнула на то, что силы ПВО якобы не всегда сбивают все ракеты, о которых отчитываются.

Соответствующее сообщение Безуглая опубликовала на своей странице в Facebook, а впоследствии его отредактировала.

"Детская больница "Охматдет". Какие же россияне нелюди. Только Командование Воздушных Сил ВСУ, не врите снова про "обломки", - написала Безуглая, ограничив при этом комментарии к сообщению.

Видео дня

На эту публикацию эмоционально отреагировал бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, при этом показав скриншот еще не отредактированного поста, в котором Безуглая прямо спрашивала "для чего командование снова врет об "обломках".

"Боже, какое конченое! Кто говорил про обломки? Циничная мразь...", - прокомментировал этот пост Игнат.

Удар по "Охматдету"

Сегодня утром захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Опубликованные видео удара подтверждают, что россияне целенаправленно направили ракету по больнице, поскольку на кадрах с ударом не видно ни одного признака того, что ракету подбили или повредили, или она отклонялась от курса.

По предварительным данным следователей Службы безопасности, россияне атаковали "Охматдет" ракетой Х-101.

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