Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметилась очередным критическим заявлением в сторону Воздушных сил после удара России по больнице "Охматдет" в Киеве. В частности, она намекнула на то, что силы ПВО якобы не всегда сбивают все ракеты, о которых отчитываются.
Соответствующее сообщение Безуглая опубликовала на своей странице в Facebook, а впоследствии его отредактировала.
"Детская больница "Охматдет". Какие же россияне нелюди. Только Командование Воздушных Сил ВСУ, не врите снова про "обломки", - написала Безуглая, ограничив при этом комментарии к сообщению.
На эту публикацию эмоционально отреагировал бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, при этом показав скриншот еще не отредактированного поста, в котором Безуглая прямо спрашивала "для чего командование снова врет об "обломках".
"Боже, какое конченое! Кто говорил про обломки? Циничная мразь...", - прокомментировал этот пост Игнат.
Удар по "Охматдету"
Сегодня утром захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Опубликованные видео удара подтверждают, что россияне целенаправленно направили ракету по больнице, поскольку на кадрах с ударом не видно ни одного признака того, что ракету подбили или повредили, или она отклонялась от курса.
По предварительным данным следователей Службы безопасности, россияне атаковали "Охматдет" ракетой Х-101.