Отмечается, что в Украине есть не только внутренняя дестабилизация - дров в костер подбрасывают россияне.

У Украины "колоссальные шансы перестать существовать". Такое заявление сделала народный депутат Марьяна Безуглая.

"У нас колоссальные шансы перестать существовать. Отдельное благосостояние отдельного человека может быть. Социалку можно получать через смартфон российский. Можно работать врачом в российской больнице. Которая будет на русском. Здесь вопрос не личного комфорта конкретного человека. Здесь вопрос существования нашего государства", – сказала она в интервью Наталье Мосейчук.

На вопрос о том, как не распасться, когда политически все переругались, Безуглая отметила, что здесь нет простого ответа.

"Я спрашивала, чем это пахнет. Чувствуете ли вы запах? Да. Сейчас, мы все еще из этого дня сурка не выбрались. Есть определенные предпосылки, что возможно этот раз будет другой. Но ничего нельзя сказать наверняка. Мы все еще можем полностью развалиться", – добавила она.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин действует комбинированными методами. То есть, в Украине есть не только внутренняя дестабилизация – дров в костер подбрасывают россияне. Вопрос о том, не понимают ли этого политики и политтехнологи – это "вопрос просто в воздух", считает нардеп.

"Они являются следствием того, как они выросли, как они строили свои отношения. Как они приобретали навыки, как они видят мир. Они видят мир вот так. Вот такой у нас политикум. Вот настолько он зрелый. Они только компонент того, что представляет собой государство. Мы говорили о вооруженных силах, мы говорили о зрелости политикума. Мы можем вспомнить о качестве наших управленцев по направлению экономики. Или насколько люди в той или иной степени хотят воевать", – резюмировала она.

Другие заявления Марьяны Безуглой

В конце мая нардеп Марьяна Безуглая выложила в сети сообщение о "генеральских кастах", в котором обвинила украинских генералов в "уничтожении наших шансов на изменения и победу".

По ее словам, это сообщение она написала после всех ротаций в руководстве. Она также отметила, что совершала поездки на фронт – в частности посетила Купянское направление, Часов Яр, Очеретино и другие участки.

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