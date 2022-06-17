Контекст войны в стране меняет ситуацию, считает президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Киев заявил, что решение ЕК относительно статуса кандидата на членство в ЕС для Украины связано с войной в стране.

Об этом французский президент заявил в интервью BFMTV в поезде, которым возвращался из Украины.

По словам Макрона, "при нормальных условиях Украина не должна была бы стать кандидатом", но контекст войны в стране меняет ситуацию.

Макрон считает, что предоставление этого статуса является "сильным политическим жестом", который нужно будет ратифицировать в течение следующего несколько лет.

"Мы взяли на себя это движение в сторону Европы. Мы подготовили его в этой комнате с канцлером Шольцом и премьером Марио Драги. Украинцы ожидали европейский консенсус", - добавил Макрон.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Киев президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Румыния и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что Европейская комиссия рекомендует Европейскому Совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Официальное решение по Украине должны принять на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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