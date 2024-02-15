Переговоры запланированы на текущую неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский отправляется с визитом во Францию и Германию ради разговора с Шольцем и Макроном. Последний вынужденно отложил свой февральский визит в Украину.

Глава государства проведет встречи с главными политиками стран-партнеров на текущей неделе, говорится на сайте президента.

В частности, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

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Кроме того, 17 февраля глава Украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

Вместе с тем, у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

Последние заявления Шольца и Макрона об Украине

В декабре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими. Военная помощь Киеву от Германии на 2024 год составит 8 млрд евро.

В январе Макрон призвал оборонную промышленность страны наращивать производство, пока Европа борется за увеличение поставок оружия для поддержки Украины.

Недавно стало известно, что Макрон отложил свой визит в Украину. Французский лидер планировал посетить Киев 13-14 февраля.

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